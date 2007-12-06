Написать пару php скриптов к сайту

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок202 просмотра
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1. Добавить информацию на странички

- Акции

- Новости

- Контакты

- Фак

- Договор при регистрации

2. (ПО письмам) После того, как человек заходит в корзину и нажимает на кнопку заказать генерируется письмо которое отправляется на адрес заказчика (взятый с базы SQL). Заказчик подтверждает заказ путем отсылки пустого письма-ответа

После того, как от заказчика поступило подтверждение (письмо-ответ) генерируется новое письмо которое отсылается курьеру. В нем находится сам заказ

3. В корзинке покупателя нужно добавить еще два поля, куда можно вписывать все, что захочется заказчику. Информация с данного поля тоже должна отсылаться курьеру вместе с заказом.

4. При регистрации нового пользователя информация с формы тоже должна отсылаться на иыло

PHP
16 лет назад
Kucja
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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