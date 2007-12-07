Переписать сайт на другой движок

1) сайт на битриксе (дизайн и верстка есть). 2) написать ряд дополнительных сервисов, включающих: - АРМ администратора по работе с сервисами - АРМ пользователя - сервисы, функционирующие на самом сайте Есть очень детальное ТЗ. Смогу выслать только после предварительных ...
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