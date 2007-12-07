Задачка на PHP

Здравствуйте,

задачка

Полный рабочий день 480 тактов.

Деталь поступает каждые 20 тактов.

1 рабочий обрабатывает деталь от 15 до 25 тактов (опытный рабочий)

2 рабочий обрабатывает деталь от 20 до 35 тактов (неопытный рабочий)

Как только рабочие приступили к работе, сразу же поступает первая деталь.

Если один из рабочих занят, деталь поступает на обработку к другому рабочему

Если заняты оба, то встаёт в очередь и ждёт когда кто-нибудь освободится.

После нужна полная статистика

Сколько деталей обработал 1 рабочий

Сколько деталей обработал 2 рабочий

Максимальная очередь во время работы

какая минимальная максимальная скорость обработки первым рабочим

какая минимальная максимальная скорость обработки вторым рабочим

Сколько деталей осталось необработанными