Проблема после переноса сайта (ASP)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Есть рабочий сайт на asp. На другой сайт был перенесен его код и БД (простое копирование) на том же хостинге. Все страницы на новом сайте работают, кроме заглавной default. На этой странице выдается вышеуказанное сообщение (см. приложение).

Возможно, что данные на новом сайте вынимаются из старой БД (SQL Server 2000).

Надо исправить эту ситуацию.

Всю необходимую информацию предоставлю.

Жду: срок и цена

Добавляю:

в корне сервера есть директория BIN следующего содержания

53 248 Absolute.DAL.dll

77 824 Absolute.dll

221 184 easywebeditorcontrol.dll

16 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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