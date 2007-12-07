Проблема после переноса сайта (ASP)

1) сайт на битриксе (дизайн и верстка есть). 2) написать ряд дополнительных сервисов, включающих: - АРМ администратора по работе с сервисами - АРМ пользователя - сервисы, функционирующие на самом сайте Есть очень детальное ТЗ. Смогу выслать только после предварительных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочий сайт на asp. На другой сайт был перенесен его код и БД (простое копирование) на том же хостинге. Все страницы на новом сайте работают, кроме заглавной default. На этой странице выдается вышеуказанное сообщение (см. приложение).
Возможно, что данные на новом сайте вынимаются из старой БД (SQL Server 2000).
Надо исправить эту ситуацию.
Всю необходимую информацию предоставлю.
Жду: срок и цена
Добавляю:
в корне сервера есть директория BIN следующего содержания
53 248 Absolute.DAL.dll
77 824 Absolute.dll
221 184 easywebeditorcontrol.dll
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