Создать/доработать каталог товаров

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Должно быть: Новости, Категория, Подкатегория, Динамические title, админка для управления все этим, возможность добавлять товар в подкатегории в таком виде:

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Описание

Отделить php и html (smarty)

ICQ#: 292-341-293

16 лет назад
webantis
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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