Модификация RSS информера в DLE

Нужно модифицировать RSS информер так, что бы он брал изображение с полной новости, уменьшал и центрировал.

Информация будет поступать с разных источников, а не только с DLE.

Сейчас информер модифицирован так, что он берет изображение только с краткой новости, уменьшает и центрирует.

Осталось брать с полной новости.

Желательно все в кратчайшие сроки.

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