Модификация RSS информера в DLE

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка168 просмотров
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Нужно модифицировать RSS информер так, что бы он брал изображение с полной новости, уменьшал и центрировал.

Информация будет поступать с разных источников, а не только с DLE.

Сейчас информер модифицирован так, что он берет изображение только с краткой новости, уменьшает и центрирует.

Осталось брать с полной новости.

Желательно все в кратчайшие сроки.

Связь:

ICQ: 1112011

Skype: Sasha88777

e-mail: casha88[gav]gmail.com

16 лет назад
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$50
Все сделано в кратчайшие сроки и очень качественно. Всем мои требования были учтены. Планируется дальнейшее сотрудничество. С Уважением, Александр Кевхиев
Очень хороший заказчик. Оплата пришла сразу же после проверки. Всем советую. Приятно работать с такими людьми.
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