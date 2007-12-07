Скрипт покупки ссылок в sape.ru

Есть два сайта: http://moto-prokat.ru/ http://www.moto-instruktor.ru/ 1. Требуется установить и настроить систему управления сайтом (административную панель) которая предоставляется на хостинге nic.ru Joomla! или WordPress. 2. Сайты правильно отображаются только в режиме 1280х960. Нужно доработать их таким образом, чтобы они также ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Sape.ru / биржа ссылок.
Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво.
Как это выглядит у меня в ручную:
логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, задаю параметры (тиц, пр, цена и прочее) мне выплёвывается список страниц, где мне надо поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу, поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу, поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу. Причем иногда не все ссылки покупаются, как случай если покупаю на сайт эротич. тематики то у некоторых стоит запрет и вместо Ссылка куплена - вылетает ошибка размещения.
Вот для этих трёх последних повторяющихся действий нужен скрипт или прога.
Перед тем как предлагать свои услуги хотя бы зайдите на sape.ru - что бы лишний раз не обсуждать что либо в аське.
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