Скрипт покупки ссылок в sape.ru

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Sape.ru / биржа ссылок.

Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво.

Как это выглядит у меня в ручную:

логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, задаю параметры (тиц, пр, цена и прочее) мне выплёвывается список страниц, где мне надо поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу, поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу, поставить галочки, нажать купить, перейти на сл страницу. Причем иногда не все ссылки покупаются, как случай если покупаю на сайт эротич. тематики то у некоторых стоит запрет и вместо Ссылка куплена - вылетает ошибка размещения.

Вот для этих трёх последних повторяющихся действий нужен скрипт или прога.

Перед тем как предлагать свои услуги хотя бы зайдите на sape.ru - что бы лишний раз не обсуждать что либо в аське.

16 лет назад
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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