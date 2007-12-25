Скрипт новостей

$10
Веб-программированиеЗавершен14 заявок303 просмотра
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Нужен скрипт новостей сайта, который по функционалу должен быть похожим на новости на сайте Sape.ru

16 лет назад
Romagua
Роман 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
_AXE_
Ivan 
57 летБельгия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-3)
16 лет назад
$10
Все сделано на высоком уровне. Скрипт, который я заказывал, нормально работает и выполняет нужные мне функции.
Рад работать с данным заказчиком. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем!
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