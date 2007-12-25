Скрипт новостей

Есть два сайта: http://moto-prokat.ru/ http://www.moto-instruktor.ru/ 1. Требуется установить и настроить систему управления сайтом (административную панель) которая предоставляется на хостинге nic.ru Joomla! или WordPress. 2. Сайты правильно отображаются только в режиме 1280х960. Нужно доработать их таким образом, чтобы они также ...
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