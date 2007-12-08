Консультация по Javascript

$100
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется небольшая консультация по Javascript, буквально пара вопросов.

Разумеется, консультация будет хорошо оплачена.

Оставляйте свои номера ICQ, я свяжусь.

Javascript
16 лет назад
mcp
33 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайтов

    $200

    Есть два сайта: http://moto-prokat.ru/ http://www.moto-instruktor.ru/ 1. Требуется установить и настроить систему управления сайтом (административную панель) которая предоставляется на хостинге nic.ru Joomla! или WordPress. 2. Сайты правильно отображаются только в режиме 1280х960. Нужно доработать их таким образом, чтобы они также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Граберы для WAP сайтов

    $100

    Здравствуйте! Нужен специалист по созданию парсеров работа которых связанных с WAP сайтами. Программист должен иметь опыт работы с вап сайтами. Уметь разработать и оптимизировать работу парсеров под вап и мобильной интерфейс.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт с 0. PHP or Perl.

    Привет, нужно написать скрипт. Необходимые знания и навыки, требуемые от программиста: многопоточность, использование шаблонов, редактирование, удаленный сервер. Язык написания пшп или перл. Максимальный срок исполнения 5-7 дней, более подробное задание тому, кто оставит заявку. Не ...

    PHPPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт покупки ссылок в sape.ru

    $50

    Sape.ru / биржа ссылок. Когда надо купить много ссылок, т.е. отправить много заявок на ссылки, в ручную это делать очень лениво. Как это выглядит у меня в ручную: логинюсь, выбираю проект (тексты ссылок уже загружены), клацаю поиск площадок, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Каталог музыки на DLE

    $250

    Нужен музыкальный каталог( скрин - http://live-portal.ru/music.jpg). Основные требования: поиск, (в т.ч. по буквам, как на скрине). Категории, список последних добавленных песен (~50 посл треков), кто добавил песню, когда, слово "скачать" + количество скачиваний и возможность комментировать песню (возможность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Админка

    Добрый вечер уважаемые фрилансеры!Требуеться сделать админку,и сдлеать анлогичный сайт на нтмл,есть флеш версия сайта,нужно сдлеать ее в нтмл,сверрстанный дизайн есть,админку нужно сделать как можно быстрее,цена небольшая,дальнейшие сотрудничество

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать/доработать каталог товаров

    Должно быть: Новости, Категория, Подкатегория, Динамические title, админка для управления все этим, возможность добавлять товар в подкатегории в таком виде: Загрузить картинку Описание Отделить php и html (smarty) ICQ#: 292-341-293

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад