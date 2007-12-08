Модификация tree-меню

Здравствуйте! Нужен специалист по созданию парсеров работа которых связанных с WAP сайтами. Программист должен иметь опыт работы с вап сайтами. Уметь разработать и оптимизировать работу парсеров под вап и мобильной интерфейс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо модифицировать tree меню на функционирующем сайте.
Пишите в аську - 1-705-011
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