Поддержка онлайн игры

Требуется человек (или команда) для поержки существующего проекта.

В обязаности входит:

– Поддержание работоспособности проекта

– Доработка проекта, устранение неисправностей

– Подержка пользователей.

Желательно иметь в команде программиста и дизайнера, либа самому уметь программировать и рисовать.

Доход проекта на сегодняшний день – до 300 долларов в месяц.

Ваша доля от дохода игры - от 50%.

Знакомство с онлайн играми обязательно.