Интеграции макета html в cms WordPress

Потеряв все надежды найти нормального исполнителя, очень повезло что нашел этих ребят! Работа оказалось сложнее чем предполагал, но ребята молодцы справились вовремя, всегда кто-то из них очень быстро отвечал в асе и даже после принятия работы, согласились кое-что поправить, хоть это была даже и не их работа. В общем сотрудничеством остался ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! Приятно работать с такими людьми. GL! ОЦЕНКА: Больше 10