Форма отправки почты

Нужна маленькая доработка скрипта. Сейчас он высылает данные

полученная от юзера на емайл, нужно доработать что бы он высылал файл (картинку) также.

Т.е юзер вводит все свои данные ... потом менюшка "обзор" и все это отправляется на мыло...

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