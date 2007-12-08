Форма отправки почты

Привет, нужно написать скрипт. Необходимые знания и навыки, требуемые от программиста: многопоточность, использование шаблонов, редактирование, удаленный сервер. Язык написания пшп или перл. Максимальный срок исполнения 5-7 дней, более подробное задание тому, кто оставит заявку. Не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна маленькая доработка скрипта. Сейчас он высылает данные
полученная от юзера на емайл, нужно доработать что бы он высылал файл (картинку) также.
Т.е юзер вводит все свои данные ... потом менюшка "обзор" и все это отправляется на мыло...
пишите на 229-687-281
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