Изменение готового сайта

$160
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок278 просмотров
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Необходимо изменить дизайн уже готового сайта, а также добавить некоторые фичи. Срок выполнения 5 дней.

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16 лет назад
softprof
Нина 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
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