Граббер позиций сайта в поисковых системах

Модуль мониторинга поисковых позиций сайтов в поисковой системе Яндекс.

Модуль представляет собой граббер, ведущий мониторинг поисковых позиций в Яндексе, Гугле и Рамблере. Граббер запускается ежедневно по крону, определяет позицию каждого конкретного сайта по каждому запросу, формирует лог в текстовом виде и строит график, на котором отображается динамика истории позиций. Так же обновление позиций может быть запущено вручную.

Структура.

Общая схема. Есть 1 общая страница, на которой выводится вся информация, и с которой идут ссылки на графики с историей изменения позиций по выбранной поисковой системе (по умолчанию всегда стоит Яндекс). Все данные представлены в таблице с поколоночной сортировкой. Таблица доступна по паролю адмнистратора. Кроме администратора есть так же пользователи, которые создаются в админке. Каждый из сайтов, которые мониторятся, закрепляются за определенным пользователем, и если заходить под паролем пользователя, то в таблице показываются только его сайты. Таким образом, есть 3 вида правообладателей: пользователь, администратор, который видит общую таблицу по всем пользователям, и субпользователь, который видит данные только по запросам своего домена...

подробное ТЗ: http://31ru.ru/