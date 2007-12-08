Проект для BITRIX гуру из Москвы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка292 просмотра
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Срочно требуется для доработки проекта программист, который в совершенстве владеет системой управления сайтом Битрикс.

ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ МОСКВЫ, так как НЕОБХОДИМО ПРИЕХАТЬ В ОФИС для обсуждения деталей.

БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ.

ICQ: 357 686 422

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16 лет назад
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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