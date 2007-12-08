Проект для BITRIX гуру из Москвы

Добрый день! Довольно срочно требуется опытный флешер из г. Киев. Первый проект: Клиенту понравилось вот что: http://barviha-club.ru/cottages/type_b/ http://barviha-club.ru/plan/ Также имеются макеты буклета (в JPG) со схемами (в приложении). Нужно: отрисовать в вектор (если это необходимо для флеша) и создать такую же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется для доработки проекта программист, который в совершенстве владеет системой управления сайтом Битрикс.
ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ МОСКВЫ, так как НЕОБХОДИМО ПРИЕХАТЬ В ОФИС для обсуждения деталей.
БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ.
ICQ: 357 686 422
Обращаться исключительно в ICQ
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