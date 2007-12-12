Внести изменения в php скрипт (Shop-script)

Требуется написать программу дл работы с MYSQL базами данных. На входе – дамп базы, в которой есть данные на русском языке. При обработке базы этой программой – все русские слова должны заменяться английскими. Предложения с указанием ...
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Требуется программист со знанием пхп для внесеня изменений в функциональность некоротых возможностей в скрипте Shop-script.
Более подробная информация по ICQ 375-181-368
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