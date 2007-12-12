Внести изменения в php скрипт (Shop-script)

Ну что сказать... Наверное это первый программист с которым мне пришлось столкнуться за все время реализации моего проекта, который так быстро делает свою работу в отличие от остальных 5 человек работающих над проектом до этого. До этого момента у меня появлялось впечатление, что у всех программистов хобби либо ничего не выполнять, либо пропадать без вести. К счастью в этот раз все было выполнено в сверх быстрые сроки и мое прежнее впечатление пропало, правда появилось новое, что большинство программистов указывают сроки в 2 и более раз превышающие время выполнения работы. К сожалению наше сотрудничество было начато только на завершающей части проекта. Очень бы был рад сотрудничать с Владимиром с самого начала, что при следующей переделки конечно и сделаю!:) Еще раз большое спасибо за своевременно выполненную работу! Оценка: 10+)))