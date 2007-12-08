Граббер определения конкуренции в Яндексе

Срочно требуется для доработки проекта программист, который в совершенстве владеет системой управления сайтом Битрикс. ЧЕЛОВЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ИЗ МОСКВЫ, так как НЕОБХОДИМО ПРИЕХАТЬ В ОФИС для обсуждения деталей. БЮДЖЕТ ОБСУЖДАЕТСЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ. ICQ: 357 686 ...
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Текущий граббер является многоступенчатым модулем, который в дальнейшем будет дорабатываться (естественно, за дополнительную плату) и доращиваться новыми модулями. Задача – определение конкурентности по запросам в Яндексе.
Структура. Скрипт состоит из 2 частей: открытая и закрытая. В закрытой части есть пользователи, которых назначает админ скрипта. Пользователь заходит в свою часть и вводит запросы в окно – каждый с новой строки, затем нажимает «добавить» и запросы отправляются на обсчет и обрабатываются по алгоритму, который будет описан ниже. По каждому запросу будет таблица с данными, все запросы с данными от всех пользователей попадают в общую таблицу админа, который под каждой таблицей ставит стоимость, затем под всеми нажимает «отправить» и к пользователям приходит краткая информация: запрос, который вводился, и стоимость, которую заполнил админ – всё, больше пользователю ничего не доступно. Так же у пользователя и админа есть история запросов – ведется лог, в котором возможен поиск по 2 параметрам: слово с текстом запроса – допустим был запрос «продажа авто» и запрос «Рено авто» - пользователь вводит в окно поиска слово «авто» и получает 2 запроса со стоимостью. Поиск общий – по всей истории запросов всех пользователей – так же и у админа, только админу отдаются результаты ввиде таблиц с данными и стоимостью, которую он заполнял
подробное ТЗ: http://31ru.ru/calc.htm
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