Написание программы

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок310 просмотров
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Требуется написать программу дл работы с MYSQL базами данных.

На входе – дамп базы, в которой есть данные на русском языке. При обработке базы этой программой – все русские слова должны заменяться английскими. Предложения с указанием стоимости и сроков – в личку или в комментариях.

16 лет назад
Seomotion
Гость 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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