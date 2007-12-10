Управление , редактирование контента

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок266 просмотров
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необходим скриптец, с помощью которого я бы мог у себя на сайте чрез web интерфейс производить следующие операции:

1. создание / удаление - каталогов, папок, перемещение между ними. уровень вверх / вниз

2. создание и редактирование файлов .html , .php, .txt и т.д. в этом направлении

3. загрузка файлов.

16 лет назад
hustla
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
_pacha_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$150
1. в проекте заявлена не действительная цена. уговор был на 15 wmz 2. требуемый функционал не был реализован должным образом. отчасти вина и моя, так как не предоставил полноценное ТЗ в описании тендера и не обозначил после договора цену в самом тендере, решив продолжить все общение с исполнителем в icq посчитав его добросовестным исполнителем. 3. данный человек также приукрасил факт со сливом скрипта, это не возможно было реализовать исходя из элементарного: скрипт был установлен и тестировался на хостинге исполнеля / фрилансера.
Была проделана работа. После просмотра выполненного задания человек получив скрипт бесследно исчез...(по-ходу дела слил файлы скрипта через сам же скрипт, так как там была возможность скачивания файлов)
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