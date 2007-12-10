Управление , редактирование контента

Надо внедрить на сайт balaganoff.com раздел блоги. В первую очередь, чтоб было удобно пользователям. Там есть, но очень неудобно вести и надо подписать рассылку фирменную и простую в управлении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходим скриптец, с помощью которого я бы мог у себя на сайте чрез web интерфейс производить следующие операции:
1. создание / удаление - каталогов, папок, перемещение между ними. уровень вверх / вниз
2. создание и редактирование файлов .html , .php, .txt и т.д. в этом направлении
3. загрузка файлов.
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