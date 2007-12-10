Управление , редактирование контента

необходим скриптец, с помощью которого я бы мог у себя на сайте чрез web интерфейс производить следующие операции:

1. создание / удаление - каталогов, папок, перемещение между ними. уровень вверх / вниз

2. создание и редактирование файлов .html , .php, .txt и т.д. в этом направлении

3. загрузка файлов.