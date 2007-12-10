Требуется крутой специалист по php, MySQL для доработки он-лайновой CRM.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
небольшая переработка сайта на php
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