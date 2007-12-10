Внедрение функции

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Есть проект фотохостинга, при закачки файла должна быть возможность вписать свой ID от layer-ads.de чтобы при открытии твоего линка на файл открывался свой собственный layer-ads (java) от рекламадателя.

Например рекламадатель: layer-ads.de

16 лет назад
indro
44 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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