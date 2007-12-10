Функция для переформатирования MiME-писем на PHP5

Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822

function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content )

Параметры:

$source

$code_begin

$code_end

$file_extension

$file_content

Что делает функция: возвращает переформатированное письмо.

Суть переформатирования:

1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. Текстовая часть оформляется с помощью тэгов

2) Если не пусто $file_extension: Используя $file_extension мы создаём уникальное имя файла, которого точно нет в аттачментах этого письма.

3) Заменяем {SOME_VAR} в переменных $code_begin, $code_end на полученное имя файла

4) Добавляем $code_begin в тело письма сразу после открывающего тэга

5) Добавляем $code_end в тело письма перед закрывающим тэгом

6) Если не пусто $file_extension: Добавляем в аттачменты файл, имеющий содержимое $file_content с именем вычисленным в пункте 2. Для этого файла указывается правильный MIME-тип. Это картинка.

Также нужно написать небольшой скрипт для проверки основного скрипта. Суть проверки: я даю архив с 100 сообщениями. НЕбольшой скрипт перебирает все письма из определённой директории и записывает сконвертированные письма в другую директорию. А потом из другой директории я буду импортировать письма в почтовый клиент, чтобы проверить правильность работы скрипта.