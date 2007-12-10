Требуется программер, либо группа для разработки партнерской программы. Все достаточно стандартно - есть вебмастера (партнеры), которые приводят покупателей. Необходимо обсчитывать заработки вебмастеров. ТЗ обновилось!!! http://www.softronica.net/snark/TZ_payment_stat_v3.doc Присылайте резюме со списком работ и желаемую оплату на dev (at) softronica (dot) ...
Функция для переформатирования MiME-писем на PHP5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822
function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content )
Параметры:
$source
$code_begin
$code_end
$file_extension
$file_content
Что делает функция: возвращает переформатированное письмо.
Суть переформатирования:
1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. Текстовая часть оформляется с помощью тэгов
2) Если не пусто $file_extension: Используя $file_extension мы создаём уникальное имя файла, которого точно нет в аттачментах этого письма.
3) Заменяем {SOME_VAR} в переменных $code_begin, $code_end на полученное имя файла
4) Добавляем $code_begin в тело письма сразу после открывающего тэга
5) Добавляем $code_end в тело письма перед закрывающим тэгом
6) Если не пусто $file_extension: Добавляем в аттачменты файл, имеющий содержимое $file_content с именем вычисленным в пункте 2. Для этого файла указывается правильный MIME-тип. Это картинка.
Также нужно написать небольшой скрипт для проверки основного скрипта. Суть проверки: я даю архив с 100 сообщениями. НЕбольшой скрипт перебирает все письма из определённой директории и записывает сконвертированные письма в другую директорию. А потом из другой директории я буду импортировать письма в почтовый клиент, чтобы проверить правильность работы скрипта.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно вне зависимости ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $1500
Нужен граббер контента с хтмл-страничек и прикрутка его к мультисайтовой CMS c ее доработкой. Можно доработать WordPress, если будет проще. Решим. Предоплата только москвичам.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт анонимного прокси сервера, желательно уже готовый и на PHP. Замечу, вебпрокси сервер не нужен, нужен тот который слушает определенный порт.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен набор php функций, с помощью которых получать сведения о платформе, а именно: - получить версию php - установлен ли zend optimizer - установлен ли gd2 и скакими опциями. - установлен ли zip - установлен ли iconv - установлен ли ...Завершен16 лет назад
Нужно написать небольшой парсер который будит разбирать xml документ. Стучать в асю 492-935-938Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо создать мод для движка Shop-Script (вер. Premium) Проектное название мода "Визуальная барахолка" Небольшое описание необходимой разработки: 1. Создание дополнения типа: "бесплатные объявления". В чем заключается смысл: любой зарегистрированный посетитель может опубликовать свое объявление на нашем сайте. 2. Мод ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Разгружаем нашего программиста. Нужен скрипт, который может применить к документу определенный CSS-фрагмент. Функция на входе получает селектор и его содержимое. Она должна обработать текущий документ, применив к нему этот селектор. Набор селекторов ограничен такими: Class Selectors TABLE{} ID Selectors #ID {} Element ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Здрасти. Требуется пока только функционал, без дизайна. работы на пару часов, так что срок хотелось бы сегодня. Стучите в аску 120819.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1100
Имеется в наличии: - дизайн сайта сравнителя цен в определенной области деятельности; - ТЗ на проект (составлялось менеджером веб-проектов, проработавшим 5 лет в этой области) Требуется: - HTML верстка всех страниц (порядка 10) - сборка всего сайта (на готовой ...Закрыт16 лет назад