Функция для переформатирования MiME-писем на PHP5

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822

function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content )

Параметры:

$source

$code_begin

$code_end

$file_extension

$file_content

Что делает функция: возвращает переформатированное письмо.

Суть переформатирования:

1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. Текстовая часть оформляется с помощью тэгов 



2) Если не пусто $file_extension: Используя $file_extension мы создаём уникальное имя файла, которого точно нет в аттачментах этого письма.

3) Заменяем {SOME_VAR} в переменных $code_begin, $code_end на полученное имя файла

4) Добавляем $code_begin в тело письма сразу после открывающего тэга 

5) Добавляем $code_end в тело письма перед закрывающим тэгом  

6) Если не пусто $file_extension: Добавляем в аттачменты файл, имеющий содержимое $file_content с именем вычисленным в пункте 2. Для этого файла указывается правильный MIME-тип. Это картинка.



Также нужно написать небольшой скрипт для проверки основного скрипта. Суть проверки: я даю архив с 100 сообщениями. НЕбольшой скрипт перебирает все письма из определённой директории и записывает сконвертированные письма в другую директорию. А потом из другой директории я буду импортировать письма в почтовый клиент, чтобы проверить правильность работы скрипта.
PHP
16 лет назад
skamenev
47 летРоссия
20 лет в сервисе
Был 
6 лет назад
Выбранный исполнитель
reddem
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был 
16 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня
Взялся за работу. Сроки не выдержал. Я добавил сроки. После этого совсем куда-то пропал. Я готов снять отзыв, если в течении 2-х суток сделаешь задачу. Никаких промежуточных результатов представлено не было.
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