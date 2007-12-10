Разработка модуля для Shop-Script

$100
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок208 просмотров
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Необходимо создать мод для движка Shop-Script (вер. Premium)

Проектное название мода "Визуальная барахолка"

Небольшое описание необходимой разработки:

1. Создание дополнения типа: "бесплатные объявления". В чем заключается смысл: любой зарегистрированный посетитель может опубликовать свое объявление на нашем сайте.

2. Мод должен интегрирован в админку, а именно: возможность задать реквизиты каждой категории объявлений (пример: категория автомобили. реквизиты: марка, модель, объем двигатель, пробег, год выпуска; категория сотовые телефоны: модель, цвет, цена; и т.д.), а так же, очень важно: срок жизни объявления, после чего, если владелец объявления его не продлил - он удаляется с базы (вместе со всеми реквизитами и фото)

3. сделать возможность указывать для любого реквизита "платность" по средством смс, т.е. например, категория автомобили, реквизит "ФОТО" платный, т.е. посетитель может добавить фото к объявлению отправив смс.

4. в "личном кабинете" каждого пользователя должны отображаться все его объявления, где он может: удалить, редактировать (если оплачено - менять фото), продлить - отправив еще одно смс.

3. очень желательная интеграция с дизайном по средством встроенного шаблонизатора smarty

4. поиск на сайте должен так же искать по базе объявлений. так же присутствовать расширенный поиск.

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При качественно выполненной работе - продолжаем сотрудничать, проектов много

16 лет назад
kupikrasnodar
А.Е. Коцарев 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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