Разработать php библиотеку функций

Требуется программер, либо группа для разработки партнерской программы. Все достаточно стандартно - есть вебмастера (партнеры), которые приводят покупателей. Необходимо обсчитывать заработки вебмастеров. ТЗ обновилось!!! http://www.softronica.net/snark/TZ_payment_stat_v3.doc Присылайте резюме со списком работ и желаемую оплату на dev (at) softronica (dot) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен набор php функций, с помощью которых получать сведения о платформе, а именно:
- получить версию php
- установлен ли zend optimizer
- установлен ли gd2 и скакими опциями.
- установлен ли zip
- установлен ли iconv
- установлен ли mbstring
- включен ли safe_mode
- включен ли register_globals
- включен ли magic_quotes_gpc
- получить версию mysql
- получить объем доступного места на диске
На каждую из перечисленных операций, нужна отдельная функция, возвращающая либо текстовую информацию либо логическое значение.
Оформить нужно в один файл в виде библиотеки функций.
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