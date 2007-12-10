Создание сайтов

На конкурсной основе компания ищет толкового программиста для создания сайтов. Портфолио приветствуется. Для оценки профессионализма хочется получить ответ на два вопроса: Сколько времени понадобится вам для программирования сайта , например www.beboss.ru и стоимость вашей работы за потраченое на это время.

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Компании не беспокоить плиз.