Создание сайтов

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок304 просмотра
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На конкурсной основе компания ищет толкового программиста для создания сайтов. Портфолио приветствуется. Для оценки профессионализма хочется получить ответ на два вопроса: Сколько времени понадобится вам для программирования сайта , например www.beboss.ru и стоимость вашей работы за потраченое на это время.

С предложениями обращаться : [email protected]

Компании не беспокоить плиз.

16 лет назад
toppay
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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