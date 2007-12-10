Статейный скрипт с нуля

Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822 function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content ) Параметры: $source $code_begin $code_end $file_extension $file_content Что делает функция: возвращает переформатированное письмо. Суть переформатирования: 1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. ...
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Бюджет 100WMZ
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