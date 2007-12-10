Парсер сайтов

Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822 function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content ) Параметры: $source $code_begin $code_end $file_extension $file_content Что делает функция: возвращает переформатированное письмо. Суть переформатирования: 1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Значит есть файл с урлами сайтов (размеры могут быть большые до сотен тисяч) скрипт должен:
-качать каждую станицу в многопоточном режиме (количество потоков задается в интерф. в виде числа) и если размер страницы
-если в файл из найдеными урлами попадает хоть 1 урл - отправляем мыло на указаный ящик из размером и тем урлом/урлами которые там есть в интерфейсе должна быть галочка отправлять/не отправлять
- так же Для экономии трафика желательно сделать в интерфейсе такое поле "закачивать если размер страницы не более ...кБ" это нужно для того чтобы не качать страницы по 500кб если нужны страницы не более 20 кБ.
- В интерф. нужен индикатор работы (% выполнения), который отображал бы текущий % выполнения при обновлении страницы.
- кнопка старт, стоп, сохранение результатов каждые 10 минут.
- возможность поиска текста в тех страницах которые закачиваются (в интерф. строка ввода предложения) и галочка искать/не искать а так же их сохр. в отдельный файл.
- работа по цыклу (через крон) тоесть когда проверился весь список, проверка начинаеться заново до того момента, когда будет нажата кнопка стоп.
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