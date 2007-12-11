Создание ролика. Срочно!

Статейный (новостной) скрипт с нуля похожий на chance-tour.com/news2/ , interlinks.ru (предоставлю ТЗ). Особенности: php4, mysql, разбиение по категориям, выбор картинки к статье, комментирование, создание для комментариев отдельных страниц, карта, rss статей и комментариев, без 777, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересует изготовление такого ролика:
в сообщении предоставлен сценарий ролика, для компании цифры.
Срок, к 13-14 декабря.
1. Необходимо сделать FLASH анимацию, перееденную в EXE файл (так как ролик будет запускаться на техники, без предустановленного flash-проигрывателя)
2. Необходимо перевести ролик в формат AVI.
Ролик производится на основе существующей статической рекламы.
Рассичтайте пожалуйста примерную стоимость изготовления.
И затем я вышлю вам конкретную информацию по цветам, шрифты, и другие файлы, которые могут пригодится в создании (логотип, статическая реклама +некоторые объекты)
Спасибо
________________________
>
Хронометраж ролика – 30 сек
1. В центральной части экрана на желтом фоне, максимально большими буквами Появляется фраза «Только в декабре»-цвет черный, под ней «В сети компьютерных магазинов»-цвет черный, под ней «Цифры-3208080», «Цифры-3208080» - в виде большого логотипа, на букве «F» одета шапка деда мороза. (логотип в файле)
2. Все надписи, кроме логотипа исчезают, логотип перемещается, в нижнюю часть экрана, фон изменяется на красный, в нижней части экрана белая полоса, можно сделать в виде 3х сугробов, как будто под каждый мешок (неровности)
3. В центре Экрана Появляется надпись «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%»- синий шрифт с белой обводкой, цвета и примерное расположение в файле (001)
4. Надпись «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%» перемещается в центральную верхнюю часть экрана
5. Во время перемещения надписи «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%», по нижней части экрана слева-направо, вид сбоку, шагает (шаги можно сделать в 2 кадра – как говорится «левой, правой») Дед мороз,
6. когда он доходит до центра, в левую нижнюю часть экрана падает Мешок, на нем написано « на КОМПЬЮТЕРЫ»-цвет синий, , (если позволит время, Дед приостанавливается, оборачивается назад, затем опять продолжает идти)
7. затем Дед доходит до правого края, падает второй мешок в нижнюю центральную часть экрана, на мешке надпись «на НОУТБУКИ»,-цвет синий, дед мороз останавливается – , оборачивается назад, затем поднимает голову вверх (смотрит вверх), и на него падает мешок в правую нижнюю часть экрана с надписью «на фото и видео»-цвет синий, мешок полностью закрывает деда мороза (как будто раздавил).
8. пауза 2 сек.
9. Все надписи исчезают, кроме логотипа,.
10. Затем в центре, максимально большим шрифтом появляется надпись «Дед мороз отдыхает!»-белый цвет, как в приложенном файле 003 с куском бороды и валенками
11. Надпись «Дед мороз отдыхает!» исчезает и появляется надпись контакты «г. Гатчина ТЦ ПИЛОТ ул. Ген Кныша 2А»-белый шрифт с черной обводкой
(по мере того как мешки с надписями будут падать, под каждым мешком должны появляться даты).
1. Под левым мешком «15 и 16 декабря»-черный шрифт
2. Под центральным мешком «22 и 23 декабря»-черный шрифт
3. Под правым мешком «29 и 30 декабря»-черный шрифт
Шрифт везде Franklin Gothic Heavy (курсив) (файл прилагается)
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно написать функцию для переформатирования писем .в формате message/rfc822 function reformat( &$source, $code_begin, $code_end, $file_extension, &$file_content ) Параметры: $source $code_begin $code_end $file_extension $file_content Что делает функция: возвращает переформатированное письмо. Суть переформатирования: 1) Если письмо в txt-виде, то оно конвертируется в HTML-вид без изменения кодировки. ...Закрыт16 лет назад
Интересует вопрос, сколько стоит создание интерактивной flash-презентации о нашей компании? Презентация должна представлять собой интерактивный справочник о нашей компании, состоящий из 5-6 разделов. Сколько займёт времени созданиетакой презентации? Так же меня интересует стоимость создания flash-intro для нашего сайта, длительностью 3-5 ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Значит есть файл с урлами сайтов (размеры могут быть большые до сотен тисяч) скрипт должен: -качать каждую станицу в многопоточном режиме (количество потоков задается в интерф. в виде числа) и если размер страницы <= ...Веб-программирование6 заявокЗавершен16 лет назад
Есть список из 8-ми значных номеров в текстовом фаиле(5000 номеров).Необходимо скриптом (или как-то еще) , размесить один номер в определённом месте на каждую страницу.Т.е фактически нам надо сгенерировать один pdf фаил ,с 5000 страниц. Можно ...Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо, имея базу данных MySQL организовать построение графика по записанным в ней данным (данные выбираются на основании секции рынка, контракта, даты (предусмотреть возможность выбора даты через календарь), времени, продолжительности), а также воспроизвести эти данные. Техзадание ...Закрыт16 лет назад
- $20
Входные данные - загрузка списка линков Работа скрипта - выгрузка с входящих страниц указанного по фильтру линка и проверка его по нескольким параметрам в ПС Яндекс Выходные данные - список входных линков в табличке с указанием не ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
На конкурсной основе компания ищет толкового программиста для создания сайтов. Портфолио приветствуется. Для оценки профессионализма хочется получить ответ на два вопроса: Сколько времени понадобится вам для программирования сайта , например www.beboss.ru и стоимость вашей работы ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен скрипт анонимного прокси сервера, желательно уже готовый и на PHP. Замечу, вебпрокси сервер не нужен, нужен тот который слушает определенный порт.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужен набор php функций, с помощью которых получать сведения о платформе, а именно: - получить версию php - установлен ли zend optimizer - установлен ли gd2 и скакими опциями. - установлен ли zip - установлен ли iconv - установлен ли ...Завершен16 лет назад