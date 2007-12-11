Создание ролика. Срочно!

Интересует изготовление такого ролика:

в сообщении предоставлен сценарий ролика, для компании цифры.

Срок, к 13-14 декабря.

1. Необходимо сделать FLASH анимацию, перееденную в EXE файл (так как ролик будет запускаться на техники, без предустановленного flash-проигрывателя)

2. Необходимо перевести ролик в формат AVI.

Ролик производится на основе существующей статической рекламы.

Рассичтайте пожалуйста примерную стоимость изготовления.

И затем я вышлю вам конкретную информацию по цветам, шрифты, и другие файлы, которые могут пригодится в создании (логотип, статическая реклама +некоторые объекты)

Спасибо

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Хронометраж ролика – 30 сек

1. В центральной части экрана на желтом фоне, максимально большими буквами Появляется фраза «Только в декабре»-цвет черный, под ней «В сети компьютерных магазинов»-цвет черный, под ней «Цифры-3208080», «Цифры-3208080» - в виде большого логотипа, на букве «F» одета шапка деда мороза. (логотип в файле)

2. Все надписи, кроме логотипа исчезают, логотип перемещается, в нижнюю часть экрана, фон изменяется на красный, в нижней части экрана белая полоса, можно сделать в виде 3х сугробов, как будто под каждый мешок (неровности)

3. В центре Экрана Появляется надпись «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%»- синий шрифт с белой обводкой, цвета и примерное расположение в файле (001)

4. Надпись «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%» перемещается в центральную верхнюю часть экрана

5. Во время перемещения надписи «НОВОГОДНИЕ СКИДКИ до 50%», по нижней части экрана слева-направо, вид сбоку, шагает (шаги можно сделать в 2 кадра – как говорится «левой, правой») Дед мороз,

6. когда он доходит до центра, в левую нижнюю часть экрана падает Мешок, на нем написано « на КОМПЬЮТЕРЫ»-цвет синий, , (если позволит время, Дед приостанавливается, оборачивается назад, затем опять продолжает идти)

7. затем Дед доходит до правого края, падает второй мешок в нижнюю центральную часть экрана, на мешке надпись «на НОУТБУКИ»,-цвет синий, дед мороз останавливается – , оборачивается назад, затем поднимает голову вверх (смотрит вверх), и на него падает мешок в правую нижнюю часть экрана с надписью «на фото и видео»-цвет синий, мешок полностью закрывает деда мороза (как будто раздавил).

8. пауза 2 сек.

9. Все надписи исчезают, кроме логотипа,.

10. Затем в центре, максимально большим шрифтом появляется надпись «Дед мороз отдыхает!»-белый цвет, как в приложенном файле 003 с куском бороды и валенками

11. Надпись «Дед мороз отдыхает!» исчезает и появляется надпись контакты «г. Гатчина ТЦ ПИЛОТ ул. Ген Кныша 2А»-белый шрифт с черной обводкой

(по мере того как мешки с надписями будут падать, под каждым мешком должны появляться даты).

1. Под левым мешком «15 и 16 декабря»-черный шрифт

2. Под центральным мешком «22 и 23 декабря»-черный шрифт

3. Под правым мешком «29 и 30 декабря»-черный шрифт

Шрифт везде Franklin Gothic Heavy (курсив) (файл прилагается)