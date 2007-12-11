Выпадающее меню на страничку

Требуется разработать интерактивную карту города. Имеется: карта города в виде картинки. Требуется: -Перевести эту карту в электронный вид, в векторный формат ну или что-то подобное. Все данные хранить в БД (MySQL, лучше Oracle) (Возможно не полностью, лишь ...