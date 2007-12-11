Выпадающее меню на страничку

$5
Веб-программированиеЗавершен6 заявок178 просмотров
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Заказ для начинающих. Нужно интегрировать выпадающее меню (javascript) на страничку. Работы на 10 минут. Жду ваших предложений.

16 лет назад
Lennoks
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
-Caesar-
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
Сергей выполнил работу быстрее чем я ожидал. Очень советую - оперативно, качественно. Вежливый и ответственный фрилансер.
Четко, просто и лаконично, оплата вовремя, приятно общаться. Всем советую !
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