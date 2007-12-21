Статейный (новостной) скрипт с нуля похожий на chance-tour.com/news2/ , interlinks.ru (предоставлю ТЗ). Особенности: php4, mysql, разбиение по категориям, выбор картинки к статье, комментирование, создание для комментариев отдельных страниц, карта, rss статей и комментариев, без 777, ...
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Модуль галереи для DLE
Галерея должна работать по примеру: cluber.ru
1) Заходя в галерею пользователь видит n-ое количество альбомов, которое настраивается в админ панели.
2) Каждый альбом имеет дополнительную информацию: название, дата, колличество фотографий в альбоме.
3) Альбом находясь в разделе "галерея" имеет вид: четыре первые фото из альбома. (http://cluber.ru/gallery/)
4) При нажатии на уменьшеную копию фотографии, открывается новое окно через javascript где показывается полное фото. В том же окне ниже фото распологается навигация "« предыдущая фотка | следующая фотка »". Под навигацией находится поле комментариев к каждой фотке. Комментарии стандартные как в движке.
5) Так же находясь в разделе "Галерея" нажав на название альбома пападаешь в альбом, где на странице представлены уменьшеные копии фото.
6) Альбомы должны иметь функцию вложения альбома в альбом - с адекватным отображением местоположения в спидбаре.
7) Наложение водяных знаков.
8) При создании альбома должнен предоставляться выбор, можно ли комментировать альбом и могут ли его просматривать не зарегестрированные пользователи.
9) Система шаблонов.
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