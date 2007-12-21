Модуль галереи для DLE

Галерея должна работать по примеру: cluber.ru

1) Заходя в галерею пользователь видит n-ое количество альбомов, которое настраивается в админ панели.

2) Каждый альбом имеет дополнительную информацию: название, дата, колличество фотографий в альбоме.

3) Альбом находясь в разделе "галерея" имеет вид: четыре первые фото из альбома. (http://cluber.ru/gallery/)

4) При нажатии на уменьшеную копию фотографии, открывается новое окно через javascript где показывается полное фото. В том же окне ниже фото распологается навигация "« предыдущая фотка | следующая фотка »". Под навигацией находится поле комментариев к каждой фотке. Комментарии стандартные как в движке.

5) Так же находясь в разделе "Галерея" нажав на название альбома пападаешь в альбом, где на странице представлены уменьшеные копии фото.

6) Альбомы должны иметь функцию вложения альбома в альбом - с адекватным отображением местоположения в спидбаре.

7) Наложение водяных знаков.

8) При создании альбома должнен предоставляться выбор, можно ли комментировать альбом и могут ли его просматривать не зарегестрированные пользователи.

9) Система шаблонов.