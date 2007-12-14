Добавить флеш-заставку

$50
Веб-программированиеЗавершен13 заявок205 просмотров
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- Мигание фар

- Блики на стеклах

- Свечение надписи на здание

и другую подобную шелуху...

делов на пару часов... поэтому срок выполнения заказа, тот же день

Условия по оплате: передача денег возможна только безналичным переводом или Яндекс.деньги

16 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ddiz
Dmitriy 
49 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 отзывов(-1)
16 лет назад
Задание было небольшое, в течение нескольких часов макет во флеше был выполнен и представлен... запросам полностью удовлетворил. Выполнением задания остался крайне доволен!
Отличный заказчик. Быстро одобрил предложеный вариант и оплатил договоренную сумму. Готов с ним работать и дальше. Рекомендую.
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