Упрощенный Аналог youtube

$10000
Веб-программированиеЗакрыт34 заявки489 просмотров
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Нужно создать необходимые скрипты и базу для функционирования упрощенного аналога http://www.youtube.com. Тоесть, возможность заливать видео, и его в потоковом режиме на сайте просматривать. Особые старания необходимо приложить к созданию высоко оптимизированного, эффективного кода способного выдерживать огромную нагрузку на серверы и большой трафик. Хотелось бы иметь такое техническое решение, которое позволило бы разбить нагрузку на несколько серверов. Высокохудожественных требований к дизайну нет, устроит и простейшая верстка + АДМИНКА. Приветствуеться возможность создания собственного кодека для просмотра видео с данного сайта, кодека которого можно тут же на сайте и установить. Все подробности ТЗ оговорим в последующем диалоге по аське или телефону. Интересует реализация проекта в короткий срок, также возможна и покупка готового решения.

16 лет назад
inbusiness
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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