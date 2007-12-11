Парсер сайта недвижимости

Идея приложения следующая: пользователь заходит в систему и даёт команду получить новые объявления. Система выдаёт список новых объявлений, отсортированных по различным разделам сайта. При этом выводятся только результаты БЕЗ посредников. Отсеивание посредников происходит по БД.

Система должна выполнять следующие функции:

1. По запросу она должна парсить странички с объявлениями по недвижимости на сайте электронной газеты «Aviso» (http://aviso.ua).

2. Результаты парсинга будут фильтроваться по базе данных (в БД будут содержаться телефоны посредников). Т.е. выдаваться будут только те результаты, чьи телефоны ещё не занесены в базу.

3. Несмотря на фильтрацию, в системе можно просмотреть весь список объявлений (включая и посреднические объявления).

4. Должна быть предусмотрена возможность ручного редактирования БД (удаление/добавление/изменение записей)

5. Авторизация пользователей.

6. Возможность сортировки результатов парсинга по таким же разделам, как и на сайте.

7. Пользователь должен иметь возможность отметить объявление, как прочитанное, чтобы оно больше не появлялось при следующих парсингах страниц.

Пишите стоимость и время необходимое на разработку.