Парсер сайта недвижимости

Нужно перенести два форума с Yabb 2004 (база данных не используется) на более современный движок типа Phpbb 3.0 или SBN с сохранением юзеров,тем и сообщений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Идея приложения следующая: пользователь заходит в систему и даёт команду получить новые объявления. Система выдаёт список новых объявлений, отсортированных по различным разделам сайта. При этом выводятся только результаты БЕЗ посредников. Отсеивание посредников происходит по БД.
Система должна выполнять следующие функции:
1. По запросу она должна парсить странички с объявлениями по недвижимости на сайте электронной газеты «Aviso» (http://aviso.ua).
2. Результаты парсинга будут фильтроваться по базе данных (в БД будут содержаться телефоны посредников). Т.е. выдаваться будут только те результаты, чьи телефоны ещё не занесены в базу.
3. Несмотря на фильтрацию, в системе можно просмотреть весь список объявлений (включая и посреднические объявления).
4. Должна быть предусмотрена возможность ручного редактирования БД (удаление/добавление/изменение записей)
5. Авторизация пользователей.
6. Возможность сортировки результатов парсинга по таким же разделам, как и на сайте.
7. Пользователь должен иметь возможность отметить объявление, как прочитанное, чтобы оно больше не появлялось при следующих парсингах страниц.
Пишите стоимость и время необходимое на разработку.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Необходимо модифицировать шаблон формы добавления элемента инфоблока. Что есть: Использован модифицированный компонент "Фотогалерея". Когда показывается фото детально под картинкой есть ссылка, ведущаа на страницу с формой добавления элемента инфоблока. В ссылке параметром передается ID картинки. Что нужно получить: Форма получает ...Завершен16 лет назад
Для существующего и работающего сайта на CMS Joomla нужно доработать компоненты и модули, возможно понадобится написать свои. Нужен профессионал в этом деле, и уверенность в том, что он действительно таковым является, поэтому программистов без положительных ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть сайт на флеше в исходниках... нужно его немного дорботать... Быстро, четко, недорого... Пишите в аську 7382281 - с сылкой на проект и ценой!Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый. Нужна простая админка: Добавить: статьи (в формате ворд) фотки в галлерею возможность вывода на экран прайса при введение формата xls все делалось на стандартных админках, которые бесплатны, откуда их берут мне все равно, но они существуют, дизайн правда писался сразу ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10000
Нужно создать необходимые скрипты и базу для функционирования упрощенного аналога http://www.youtube.com. Тоесть, возможность заливать видео, и его в потоковом режиме на сайте просматривать. Особые старания необходимо приложить к созданию высоко оптимизированного, эффективного кода способного выдерживать ...Веб-программирование34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
На сайте www.demidovavto.ru в шапку сайта добавить анимацию! - Мигание фар - Блики на стеклах - Свечение надписи на здание и другую подобную шелуху... делов на пару часов... поэтому срок выполнения заказа, тот же день Условия по ...Завершен16 лет назад
- $5
Заказ для начинающих. Нужно интегрировать выпадающее меню (javascript) на страничку. Работы на 10 минут. Жду ваших предложений.Завершен16 лет назад
- $50
Модуль галереи для DLE Галерея должна работать по примеру: cluber.ru 1) Заходя в галерею пользователь видит n-ое количество альбомов, которое настраивается в админ панели. 2) Каждый альбом имеет дополнительную информацию: название, дата, колличество фотографий в ...Завершен16 лет назад
Требуется прикрутить форум к сайту kras-travel.ru Примерный вид первой страницы форума - прилагается.Закрыт16 лет назад