Разработка компонентов и модулей для CMS Joomla

Для существующего и работающего сайта на CMS Joomla нужно доработать компоненты и модули, возможно понадобится написать свои. Нужен профессионал в этом деле, и уверенность в том, что он действительно таковым является, поэтому программистов без положительных отзывов просьба не беспокоить. Подробнее о работе - при личном контакте. Оплата достойная и опять же будет оговариваться после обзора круга работ. Сроки реальные - до Нового Года. + работа на перспективу, потому как проект развивается и постоянно нужны доработки.