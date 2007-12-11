Разработка компонентов и модулей для CMS Joomla

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Для существующего и работающего сайта на CMS Joomla нужно доработать компоненты и модули, возможно понадобится написать свои. Нужен профессионал в этом деле, и уверенность в том, что он действительно таковым является, поэтому программистов без положительных отзывов просьба не беспокоить. Подробнее о работе - при личном контакте. Оплата достойная и опять же будет оговариваться после обзора круга работ. Сроки реальные - до Нового Года. + работа на перспективу, потому как проект развивается и постоянно нужны доработки.

Joomla
16 лет назад
evgeniy15
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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