Модифицировать шаблон формы Bitrix

Необходимо модифицировать шаблон формы добавления элемента инфоблока.

Что есть:

Использован модифицированный компонент "Фотогалерея".

Когда показывается фото детально под картинкой есть ссылка, ведущаа на страницу с формой добавления элемента инфоблока. В ссылке параметром передается ID картинки.

Что нужно получить:

Форма получает ID и далее, после заполнения и нажатия кнопки сохранить, должно происходить добавление элементы инфоблока и установка в качестве детальной той картинки, ID которой мы передавали.

Сделать это нужно срочно.

Для наглядности http://mojayka.ru/cards/cards.php