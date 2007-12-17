Оплата за выложенные материалы в Joomla CMS

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки202 просмотра
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Движок сайта - Joomla CMS.

ЦЕЛЬ: возможность видеть в админке сколько каждый пользователь добавил материалов на сайт, выставлять цену материалов для определённого раздела и возможность чтоб пользователь тоже видел у себя в профиле сколько он оставил материалов и сколько он при этом заработал. Также после оплаты нужно чтоб ставилось на ноль.

Это нужно для того чтобы была возможность платить пользователям за каждый материал, оставленный на сайте.

Очень похожее дополнение ставят на форумы IPB и vBulletin для оплаты за сообщения на форуме.

P.S разбирающимся в Joomla CMS эта работа займёт меньше чем пол дня.

Joomla
16 лет назад
laursen
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
artwebmaster
57 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно работать с человеком - всегда на всязи, на все вопросы и уточнения по проекту дает ответы и пояснения, но и не заморачивает голову - дает свободу действий. Работу оплатил сразу. Никаких замечаний. Рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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