Оплата за выложенные материалы в Joomla CMS

Движок сайта - Joomla CMS.

ЦЕЛЬ: возможность видеть в админке сколько каждый пользователь добавил материалов на сайт, выставлять цену материалов для определённого раздела и возможность чтоб пользователь тоже видел у себя в профиле сколько он оставил материалов и сколько он при этом заработал. Также после оплаты нужно чтоб ставилось на ноль.

Это нужно для того чтобы была возможность платить пользователям за каждый материал, оставленный на сайте.

Очень похожее дополнение ставят на форумы IPB и vBulletin для оплаты за сообщения на форуме.

P.S разбирающимся в Joomla CMS эта работа займёт меньше чем пол дня.