Сайт DJ - тематики

Веб-программированиеЗакрыт20 заявок320 просмотров
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Желаемый образец сайта по структуре и дизайну : http://carlcox.com/

Разделы следующие:

- Музыка (Live Mixes, Дискография)

- Видео (Клубное видео)

- Биография

- Tours (по годам)

- Studio - фотки с инфой о студии

- Gallery - фотогаллерея

- Press - Interview, Download Press Kit

- Контакты - контактная информация

- Ссылки - список линков

- Новости - 2-х уровневый список

На всё нужна админка

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PS. Народ, если кидаете в почту сообщение, укажите сразу прямые ссылки ваших Флеш сайтов. Спасибо. (искать среди не одного десятка работ Флеш сайты просто нет времени).

16 лет назад
Ekklipce
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
19 отзывов
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