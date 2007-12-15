Здравствуйте! Есть работа которую нужно доделать, сроки очень малы и нет исходника(кинул дизайнер). Вся информация в приложенном файле. Все предложения оставлять сдесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо создать программу-автокликер по ссылкам.
Работа программы должна заключаться в следующем:
1. вводится логин и пароль на сайт.
2. заходится на определенную страницу.
3. запускается автокликер, который будет кликать по ссылкам, находящимся на сайте.
Через некоторое время сайт выдает код подтверждения в виде Turing Number. Если есть возможность создать автоматический ввод-отлично. если нет, то скрипт должен выдать предупреждающее окно.
Сайт работает по httpS протоколу.
Если что-то не понятно-вопросы в приват.
Просьба указывать предполагаемую стоимость программы и срок выполнения.
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