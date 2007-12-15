необходимо создать программу-автокликер по ссылкам.

Работа программы должна заключаться в следующем:

1. вводится логин и пароль на сайт.

2. заходится на определенную страницу.

3. запускается автокликер, который будет кликать по ссылкам, находящимся на сайте.

Через некоторое время сайт выдает код подтверждения в виде Turing Number. Если есть возможность создать автоматический ввод-отлично. если нет, то скрипт должен выдать предупреждающее окно.

Сайт работает по httpS протоколу.

Если что-то не понятно-вопросы в приват.

Просьба указывать предполагаемую стоимость программы и срок выполнения.