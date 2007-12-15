Автокликер

Веб-программированиеЗавершен1 заявка213 просмотров
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необходимо создать программу-автокликер по ссылкам.

Работа программы должна заключаться в следующем:

1. вводится логин и пароль на сайт.

2. заходится на определенную страницу.

3. запускается автокликер, который будет кликать по ссылкам, находящимся на сайте.

Через некоторое время сайт выдает код подтверждения в виде Turing Number. Если есть возможность создать автоматический ввод-отлично. если нет, то скрипт должен выдать предупреждающее окно.

Сайт работает по httpS протоколу.

Если что-то не понятно-вопросы в приват.

Просьба указывать предполагаемую стоимость программы и срок выполнения.

16 лет назад
mishasaz
S. Misha 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
z1251
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Поразила чёткость и профессионализм в постановке задачи. Очень приятно иметь дело с человеком, который обсолютно точно знает что ему требуется.
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