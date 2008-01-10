К Shop-script Premium нужно подключить шаблон.

Нужен каталог со следующими ТТХ 1. Каталог с возможностью добавлять разделы (урл раздела должен содержать его название). 2. Подкаталоги не нужны, но позиция может относиться одновременно к нескольким разделам. 3. Позиция состоит из: наименования, краткого описания, картинки, полного ...
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На уже установленный Shop-script Premium требуется оперативно "надеть" графический шаблон.
Требования:
- понимание HTML и CSS на достаточном уровне, чтобы удалить/изменить указанный блок (ничего сверхъестественного)
- практический опыт работы с shop-script
- портфолио с URL проектов на данной CMS приветствуется
Контакты - личка, почта [email protected]
Пишите - обязательно договоримся.
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