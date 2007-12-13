Скрипт пароля на сайт

Нужен простенький скриптик на php. На главной странице сайта размещается форма входа. И чтобы вводя в него логин и пароль пользователь попадал на сайт и мог его смотреть. Регистрация не нужна. Но нужно, чтобы админ мог прописывать разные логины и пароли, а потом при неоходимости их удалять. Т.е. не один логин и пароль для всех, а чтоб каждому свой мог сделать.

Задача сделать такой несложный скрипт и вставить форму входа на сайт. Главное, чтобы пароли были спрятаны хорошо.