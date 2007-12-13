Скрипт пароля на сайт

Необходимо разработать форму заявки на обучение большому теннису для Русской Школы Тенниса. ТЗ прилагается. Рассматривается покупка готового генератора форм.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простенький скриптик на php. На главной странице сайта размещается форма входа. И чтобы вводя в него логин и пароль пользователь попадал на сайт и мог его смотреть. Регистрация не нужна. Но нужно, чтобы админ мог прописывать разные логины и пароли, а потом при неоходимости их удалять. Т.е. не один логин и пароль для всех, а чтоб каждому свой мог сделать.
Задача сделать такой несложный скрипт и вставить форму входа на сайт. Главное, чтобы пароли были спрятаны хорошо.
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