Парсинг

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок133 просмотра
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Необходимо написать скрипт, который будет загонять в БД необходимую инфу

Обновлено:

сделал сам. прошу прощения )

16 лет назад
DeltadoreS
Battle=- 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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