На уже работающем сайте требуется разработать модуль его резервного копирования/восстановления. Цель защита от неграмотного администрирования сайта. После каждого внесения измениний на сайте при попытке их сохранить, пользователю должно предлагаться сначала выполнить резервное копирование. В этом случае ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт, который будет загонять в БД необходимую инфу
Обновлено:
сделал сам. прошу прощения )
- Похожие заказы
- $160Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен простенький скриптик на php. На главной странице сайта размещается форма входа. И чтобы вводя в него логин и пароль пользователь попадал на сайт и мог его смотреть. Регистрация не нужна. Но нужно, чтобы админ ...Завершен16 лет назад
Необходимо разработать форму заявки на обучение большому теннису для Русской Школы Тенниса. ТЗ прилагается. Рассматривается покупка готового генератора форм.Закрыт16 лет назад
- $10
Нужно срочно решить такую задачку: есть страница. На ней поле для ввода (многострочное) и отдельная форма с полем для файла и ССЫЛКОЙ "загрузить". Нужно сделать так, чтобы БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы указаный файл загрузился на сервер, там обработался и ...Завершен16 лет назад
- $10
Необходимо доработать скрипт faq на php. 1. Добавить в форму "Задать вопрос" одно поле с выпадающим списком, соответствующим разделам faq. 2. Сделать, чтобы вопросы и ответы разбивались на страницы.Завершен16 лет назад
необходимо создать программу-автокликер по ссылкам. Работа программы должна заключаться в следующем: 1. вводится логин и пароль на сайт. 2. заходится на определенную страницу. 3. запускается автокликер, который будет кликать по ссылкам, находящимся на сайте. Через некоторое время сайт выдает код ...Завершен16 лет назад
- $340
Здравствуйте! Есть работа которую нужно доделать, сроки очень малы и нет исходника(кинул дизайнер). Вся информация в приложенном файле. Все предложения оставлять сдесь.Завершен16 лет назад
Требуется написать небольшой скрипт для форумов. Подробности в icq 199693717Закрыт16 лет назад
На уже установленный Shop-script Premium требуется оперативно "надеть" графический шаблон. Требования: - понимание HTML и CSS на достаточном уровне, чтобы удалить/изменить указанный блок (ничего сверхъестественного) - практический опыт работы с shop-script - портфолио с URL ...Завершен16 лет назад
Нужен каталог со следующими ТТХ 1. Каталог с возможностью добавлять разделы (урл раздела должен содержать его название). 2. Подкаталоги не нужны, но позиция может относиться одновременно к нескольким разделам. 3. Позиция состоит из: наименования, краткого описания, картинки, полного ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад