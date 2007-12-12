Под уже нарисованный дизайн, нужен флэш-банер. Размер 405X186 . Имеются картинки, сценарий, превью нового шаблона. Предпочтение специалисту в этой области.
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Нужно поставить пару плагинов в скрипт, см. приложение
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