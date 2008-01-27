Доделать сайт. Drupal

Этот проект уже открывался, исполнитель не был найден, это обновленный вариант проекта, многое решено упростить для первого этапа плюс частично кое-что уже сделано.

От исполнителя необходимо знание drupal + в некоторой степени ajax

Требуется доделать первую очередь сайта программного продукта на базе drupal и подогнать все страницы под предоставленный дизайн, который уже по большей части сверстан на div в html и даже частично сделана тема под него. (я уже начал, но мне не хватает времени и много надо разбирать так как Друпал не мое кредо пока).

На сайте будет:

- несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из админки. Описание продукта, саппорт и т.д. (стандартные нуды типа page). Тут все стандартно, только подогнать под дизайн

- лента новостей и анонсов (story), с элементами ajax по типу http://demo.joomlaprodigy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1.

, тоже есть встроенные возможности в Друпале на jquery

- основной контент это предлагаемые для скачивания zip архивы 'скины' для программы с наборами медиа файлов (images+swf ролики +описание).

Для этого:

а) Для организации вывода информации создан свой тип нуд, с помощью flashvideo модуля уже организована возможность закачки и переформатирования видеоролика к нуду, он же генерирует превью для него. Нужно будет добавить поле со ссылкой на архив для скачивания zip архива и спрятать эти архивы, таким образом, чтобы drupal управял путем для скачивания( по типу private downloads) и булево поле определяющее download этих файлов с сервера двух типов:

- бесплатно

- с привязкой к api nocreditcards.com привязать к sms micropayments

Нужно будет подогнать input форму под дизайн и ТЗ. Еще не нашел как ограничить закачку роликов, чтобы только один ролик к одному нуду.

b) подключить рейтинг для этих нуд

c) Вывод что-то вроде тизеров (на самом деле это набор полей, удобно делается во views) в два типа блоков, согласно дизайну и ТЗ (Вывод описания и просмотр видеоролика при наведении мыши как здесь http://www.pond5.com/index.php?page=search&q=KCT0101&no=25&sb=1&adv=0)

Вывод уже организован в один из типов блоков, на базе view, сделать еще один такой же, только более минималистичный с другим принципом фильтрации. В одном фильтруется по рейтингу в другом по датам. Подогнать по верстку.

Вывод ролика во всплывающее окно тоже организованно, только мне не нравится как это у меня получилось, уверен что используя jquery это можно сделать симпатишнее.

- форум, тут все как обычно, единая регистрация для сайта и форума, это в drupal есть по умолчанию. Дизайн есть, верстки нет, но если вдруг окажется, что Вы за все готовы взяться, а версткой не готовы заниматься, найду верстальщика для страниц и форм форума.

- личный кабинет, с несколькими табами на ajax (jquery есть готовые решения), общие сведения изменения пароля, как обычно, + дополнительная процедура регистрации по приглашениям, для тех кто хочет делать upload файлов на сервер+ вывод списка созданных нуд.

Про приглашения подробней в ТЗ, и этим заниматься после остального.

- плюс ряд вспомогательных страниц: - страница регистрации, подтверждения email, публичной информации о пользователе (как обычно) - дизайн есть.

Подробнее ТЗ, логика, дизайн и ссылка на уже работающую часть будет доступна конкретным исполнителем, после рассмотрения портфолио.

Если нужна будет помощь с поиском компонентов, описаний, решений или сниппетов по англоязычному drupal.org, помогу.

Убедительная просьба к отвечающим

Предложения сопровождать:

- ссылкой на портфолио (хотелось бы увидеть работы сделанные на базе Drupal)

- своей ценой

- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,

которое Вам понадобиться на каждый этап

- контактными данными.

- в личку писать не надо. Кто напишет буду думать, что не удосужились прочитать описание проекта.

Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю

очередь.

Оплата переводом через систему Contact, перевод практически в любой

банк РФ и других стран СНГ. Удобный вывод - ни копейки комиссии.

Если очень хотите, то можно и через WMZ, но я думаю, что всем будет удобнее

первым способом.

Предоплату НЕ делаю... Можем разбить на несколько подэтапов и платить по

мере продвижения, тогда возможно, я буду платить через WMZ, чтобы не

носиться в банк много раз.

Особо недоверчивым, могу предложить так: делаете поэтапно на своем сервере, показываете, я оплачиваю этап, вы ставите на мой сервер, Вы делаете следующий этап.

С Уважением, Александр.