Доделать сайт. Drupal

Необходимо написать скрипт, который будет загонять в БД необходимую инфу Обновлено: сделал сам. прошу прощения )
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Этот проект уже открывался, исполнитель не был найден, это обновленный вариант проекта, многое решено упростить для первого этапа плюс частично кое-что уже сделано.
От исполнителя необходимо знание drupal + в некоторой степени ajax
Требуется доделать первую очередь сайта программного продукта на базе drupal и подогнать все страницы под предоставленный дизайн, который уже по большей части сверстан на div в html и даже частично сделана тема под него. (я уже начал, но мне не хватает времени и много надо разбирать так как Друпал не мое кредо пока).
На сайте будет:
- несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из админки. Описание продукта, саппорт и т.д. (стандартные нуды типа page). Тут все стандартно, только подогнать под дизайн
- лента новостей и анонсов (story), с элементами ajax по типу http://demo.joomlaprodigy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1.
, тоже есть встроенные возможности в Друпале на jquery
- основной контент это предлагаемые для скачивания zip архивы 'скины' для программы с наборами медиа файлов (images+swf ролики +описание).
Для этого:
а) Для организации вывода информации создан свой тип нуд, с помощью flashvideo модуля уже организована возможность закачки и переформатирования видеоролика к нуду, он же генерирует превью для него. Нужно будет добавить поле со ссылкой на архив для скачивания zip архива и спрятать эти архивы, таким образом, чтобы drupal управял путем для скачивания( по типу private downloads) и булево поле определяющее download этих файлов с сервера двух типов:
- бесплатно
- с привязкой к api nocreditcards.com привязать к sms micropayments
Нужно будет подогнать input форму под дизайн и ТЗ. Еще не нашел как ограничить закачку роликов, чтобы только один ролик к одному нуду.
b) подключить рейтинг для этих нуд
c) Вывод что-то вроде тизеров (на самом деле это набор полей, удобно делается во views) в два типа блоков, согласно дизайну и ТЗ (Вывод описания и просмотр видеоролика при наведении мыши как здесь http://www.pond5.com/index.php?page=search&q=KCT0101&no=25&sb=1&adv=0)
Вывод уже организован в один из типов блоков, на базе view, сделать еще один такой же, только более минималистичный с другим принципом фильтрации. В одном фильтруется по рейтингу в другом по датам. Подогнать по верстку.
Вывод ролика во всплывающее окно тоже организованно, только мне не нравится как это у меня получилось, уверен что используя jquery это можно сделать симпатишнее.
- форум, тут все как обычно, единая регистрация для сайта и форума, это в drupal есть по умолчанию. Дизайн есть, верстки нет, но если вдруг окажется, что Вы за все готовы взяться, а версткой не готовы заниматься, найду верстальщика для страниц и форм форума.
- личный кабинет, с несколькими табами на ajax (jquery есть готовые решения), общие сведения изменения пароля, как обычно, + дополнительная процедура регистрации по приглашениям, для тех кто хочет делать upload файлов на сервер+ вывод списка созданных нуд.
Про приглашения подробней в ТЗ, и этим заниматься после остального.
- плюс ряд вспомогательных страниц: - страница регистрации, подтверждения email, публичной информации о пользователе (как обычно) - дизайн есть.
Подробнее ТЗ, логика, дизайн и ссылка на уже работающую часть будет доступна конкретным исполнителем, после рассмотрения портфолио.
Если нужна будет помощь с поиском компонентов, описаний, решений или сниппетов по англоязычному drupal.org, помогу.
Убедительная просьба к отвечающим
Предложения сопровождать:
- ссылкой на портфолио (хотелось бы увидеть работы сделанные на базе Drupal)
- своей ценой
- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,
которое Вам понадобиться на каждый этап
- контактными данными.
- в личку писать не надо. Кто напишет буду думать, что не удосужились прочитать описание проекта.
Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю
очередь.
Оплата переводом через систему Contact, перевод практически в любой
банк РФ и других стран СНГ. Удобный вывод - ни копейки комиссии.
Если очень хотите, то можно и через WMZ, но я думаю, что всем будет удобнее
первым способом.
Предоплату НЕ делаю... Можем разбить на несколько подэтапов и платить по
мере продвижения, тогда возможно, я буду платить через WMZ, чтобы не
носиться в банк много раз.
Особо недоверчивым, могу предложить так: делаете поэтапно на своем сервере, показываете, я оплачиваю этап, вы ставите на мой сервер, Вы делаете следующий этап.
С Уважением, Александр.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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