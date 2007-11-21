zhylik

Иван Жилин zhylik

 
34 годаРоссия/Сыктывкар
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание модулей под Drupal 5, 6

Специализируюсь на создании модулей под 5 и 6 друпал.

Я на Друпал.ру — http://drupal.ru/user/zhylik

Drupal
Портфолио
Отзывы заказчиков
metal2001
Дмитрий 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$359
10 баллов
14 лет назад
Новый проект на Drupal
Хороший специалист. Знает свою работу. Рекомендую.
Работать с заказчиком оч приятно: ясно понимает что необходимо сделать, четко формулирует задачи, и, разумеется, оплачивает точно в срок (даже раньше чем обещал). Очень доволен.
Ответный отзыв
CAIIIA
46 летГрузия
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$700
10 баллов
16 лет назад
Доделать сайт. Drupal
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vivat
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
9 баллов
16 лет назад
Голосование. Скрипт для выборов.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!