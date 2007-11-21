Создание модулей под Drupal 5, 6
Специализируюсь на создании модулей под 5 и 6 друпал.
Я на Друпал.ру — http://drupal.ru/user/zhylik
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- Каталог фирм. Поиск с учетом морфологии. Drupal 6494 просмотра
Отзывы заказчиков
$359
10 баллов
14 лет назад
Хороший специалист. Знает свою работу. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком оч приятно: ясно понимает что необходимо сделать, четко формулирует задачи, и, разумеется, оплачивает точно в срок (даже раньше чем обещал). Очень доволен.
$700
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
9 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!