Дополнительный RSS информер в DLE

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки173 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно сделать такое:

Привожу пример.

Раздел: Происшествия.

В этот раздел я ставлю 3 информера(gzt, kp, lenta).

Мне нужно что бы в этом разделе выводились, например, 3 новости.

Но 3 самые последние из трех сайтов.

Т.е. если lenta обновила свою новость в этом разделе, то у меня вывело на первую строчку эту новость с ленты. Потом например, gzt, в этом случае lenta ушла на пункт ниже, а первую строчку заняла новость с gzt.

Но будет еще раздел типо sait.ru/kp/ и в нем я вставлю один rss информер и он должен выводить уже стандартно(только с изображениями).

16 лет назад
WMDrakon
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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elrondsmith
Сергей 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов(-3)
16 лет назад
$50
3 дня
Программист хороший, но не развито чувство ответственности и долга. С Уважением, Александр
injectx9
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$50
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