Дополнительный RSS информер в DLE

Нужно: 1. Граббер: Грабит информацию с нескольких обозначеных порталов, разбивает ее по разделам (критериям), проверяет на наличие дубликатов (запись порталов и ссылок с дубликатами), заносит инфу в базу данных. 2. Поисковая форма для юзера Поиск по составленой базе по выбраным ...
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Здравствуйте.
Нужно сделать такое:
Привожу пример.
Раздел: Происшествия.
В этот раздел я ставлю 3 информера(gzt, kp, lenta).
Мне нужно что бы в этом разделе выводились, например, 3 новости.
Но 3 самые последние из трех сайтов.
Т.е. если lenta обновила свою новость в этом разделе, то у меня вывело на первую строчку эту новость с ленты. Потом например, gzt, в этом случае lenta ушла на пункт ниже, а первую строчку заняла новость с gzt.
Но будет еще раздел типо sait.ru/kp/ и в нем я вставлю один rss информер и он должен выводить уже стандартно(только с изображениями).
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