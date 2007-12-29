Дополнительный RSS информер в DLE

Здравствуйте.

Нужно сделать такое:

Привожу пример.

Раздел: Происшествия.

В этот раздел я ставлю 3 информера(gzt, kp, lenta).

Мне нужно что бы в этом разделе выводились, например, 3 новости.

Но 3 самые последние из трех сайтов.

Т.е. если lenta обновила свою новость в этом разделе, то у меня вывело на первую строчку эту новость с ленты. Потом например, gzt, в этом случае lenta ушла на пункт ниже, а первую строчку заняла новость с gzt.

Но будет еще раздел типо sait.ru/kp/ и в нем я вставлю один rss информер и он должен выводить уже стандартно(только с изображениями).