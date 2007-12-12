B2b project

$5000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется разработка проекта с нуля, общая идея которого: hiddenmarketing.ru postlance.ru и другие западные аналоги. в дальнейшем предусматривается поддержка.

готов рассмотреть любые предложения от единовременной оплаты

до выделение процента с прибыли. Нужен надежный и опытный партнер, которому можно полностью доверить управление и быть уверенным, что проект ведет профессионал своего дела.

от Вас требуется совместно продумать концепцию, написать тз., собрать команду и контролировать выполнение. остальное сформулируем при встрече или в переписке.

прошу подробно описать Ваш опыт и стаж работы, примеры реализованных проектов уровня обозначенного выше.

бюджет окончательно не определен. нужна ваша профессиональная оценка.

возможна работа с несколькими участниками т.к. реализовать проект желательно в кратчайшие сроки.

icq 10468

[email protected]

16 лет назад
romkaru
Ru Blogun 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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