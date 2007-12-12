B2b project

требуется разработка проекта с нуля, общая идея которого: hiddenmarketing.ru postlance.ru и другие западные аналоги. в дальнейшем предусматривается поддержка.

готов рассмотреть любые предложения от единовременной оплаты

до выделение процента с прибыли. Нужен надежный и опытный партнер, которому можно полностью доверить управление и быть уверенным, что проект ведет профессионал своего дела.

от Вас требуется совместно продумать концепцию, написать тз., собрать команду и контролировать выполнение. остальное сформулируем при встрече или в переписке.

прошу подробно описать Ваш опыт и стаж работы, примеры реализованных проектов уровня обозначенного выше.

бюджет окончательно не определен. нужна ваша профессиональная оценка.

возможна работа с несколькими участниками т.к. реализовать проект желательно в кратчайшие сроки.

icq 10468

[email protected]