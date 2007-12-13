Php Скрипт продажи объектов интел собственности

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Краткая информация:

Трёхуровневая структура отображениея информации:

a. Живность

i. Слоны

• Слон розовый

• Слон фиолетовый

ii. Бегемоты

iii. Коты

iv. Зайцы

v. Хомяки

На первом уровне (Живность) выводиться общий текстовый блок, список подразделов, со случайной превьюшкой и текстовым описанием для каждого подраздела.

На втором уровне (ПОДРАЗДЕЛЫ) выводится список предлагаемых жЫвотных с фотографией и кратким описанием (таблица с краткими характеристиками и текстовое описание)

На третьем уровне выводиться текстовая и табличная информация по каждому объекту + несколько фотографий (превьюшка+картинка, на основе скрипта highslide). Скрипт оформления заказа (пока без онлайн платежей).

Поиск и отбор объектов по характеристикам (из табличных данных)

Вывод на экран результатов поиска в формате ПОДРАЗДЕЛОВ

Админка:

Внесение табличных данных.

Автоматическое формирование превьюшек и нанесение ватермарк на рисунки.

Возможность массовой смены 2-х параметров из табличных данных (цены)

Возможность смены дизайна (для интегрирования в готовый HTML сайт).

Обязательно потдержка ЧПУ.

PHP
16 лет назад
PapaNeka
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
New-Line
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$450
9 дней
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