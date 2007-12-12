БД для каталога ссылок

Необходимо создать каталог ссылок на фото- и видеогалереи с разбивкой по категориям. Ссылки добавляют зарегистрированные пользователи, размещение после премодерации, на каждую ссылку должна быть превьюшка, которая сохраняется на сервер в момент добавления ссылки и отображается в каталоге. У пользователей д.б. статистика по ссылкам (данные о ссылке, статус, кол-во переходов на галерею и т.д.)

У пользователей должна быть возможность массовой загрузки списка ссылок из XML или Excell-файла. Ограничение кол-ва ссылок от каждого пользователя.

Возможность создания сайтов-клонов данного сервиса в пределах одного сервера.

Дизайн в html имеется.

Подробности вышлю тому, чье предложение будет интересным.