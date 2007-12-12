Полный аналог сайта

в имеющийся сайт magotdyh.ru сделать минимальную админку, чтобы секратарша могла новости вставлять в колонку справа, все просто как 3 рубля. БОЛЬШЕ НИЧЕ НЕ НАДО заливать на серв не надо, прст передадите исходники и инфу по установке. оплата ...