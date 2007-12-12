Здравствуйте. Нужно сделать такое: Привожу пример. Раздел: Происшествия. В этот раздел я ставлю 3 информера(gzt, kp, lenta). Мне нужно что бы в этом разделе выводились, например, 3 новости. Но 3 самые последние из трех сайтов. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать полный аналог сайта ava-ava.com
Предпочтение PHP+MySQL+AJAX
Заметил, что многие не обратили внимание что кроме кропинга на проекте есть еще использование фильтров.
Обратите внимание!
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